福貞-KY元月營收8.19億元 2月品牌客戶拉貨力道增強

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-08 16:21

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製罐廒福貞 - KY(8411-TW) 今 (8) 日公布 2025 年 1 月營收為 8.19 億元，僅次於去年同期 9.04 億元，為近五年單月同期次高，月減 18.09%，年減 9.35%，係由於農曆春節假期提早至元月，工作天數減少影響所致，以及客戶配合物流作業，多已提前至去年 12 月啟動備貨需求，使 1 月營收年減少。

福貞 - KY 表示，歷年逢農曆春節當月，出貨動能會提前一個月反應，以致春節當月營收下滑，此屬正常現象。然中國大陸央行自去年 9 月宣布降息降準政策，隨著政策漸進落實，內需消費市場築底回溫，加上農曆春節假期，送禮需求暢旺，快速消費品終端市場庫存水位下降，品牌客戶看好後續市場商機，拉貨力道強勁，將可挹注 2 月營運表現。

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第一季通常為金屬包材產業淡季，但福貞 - KY 近年來積極擴大營運版圖與新增產線，其中又以二片式鋁罐為主要發展項目，積極搶市占，且致力於客製化罐型包括寵物罐及食品罐等高毛利率特製商品的投入開發，加上為滿足品牌客戶充填需求而擴增的永定廠，業已加入集團運營，開春後部分客戶業已開始盤點春節銷售與通路端庫存水位，期使第一季訂單能見度逐漸明朗。

累計 2024 年 1-12 月營收為 89.54 億元，創新高，年增率 8.4%。