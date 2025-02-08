〈貴金屬盤後〉避險需求推動 黃金連六周上漲

鉅亨網編譯許家華 2025-02-08 06:43

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現貨黃金上漲 0.2% 至每盎司 2861.46 美元，本周漲逾 2%，盤中稍早創下 2886.62 美元的歷史新高。

美國 COMEX 4 月交割的黃金期貨價格上漲 0.4%，收每盎司 2887.60 美元。

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High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示：「黃金市場的焦點仍是川普關稅政策的不確定性。」

本周初，川普真的對中國加徵關稅，引發兩邊貿易戰，但同時川普給予墨西哥和加拿大一個月的寬限期。

黃金是政治和金融不確定時期的安全投資，受貿易戰擔憂影響，黃金價格周三升至每盎司 2882.16 美元的歷史高點。

美國勞工部周五報告，美國 1 月非農就業人數增加 14.3 萬個，低於經濟學家預期的增加 17 萬個；失業率為 4%，低於預期的 4.1%。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，薪資成長和就業機會減少反映了市場的不確定性和潛在的通膨，並對聯準會調整利率的能力構成挑戰，積極塑造對黃金獨特複雜但可能有利的局面。

芝加哥聯邦儲備銀行主席 Austan Goolsbee 表示，強勁的經濟、充分就業和通膨緩解讓聯準會得以降息，但關稅的不確定性又讓聯準會必須保持謹慎。

此外，中國金融監管總局 7 日公布「開展保險資金投資黃金業務試點的通知」，即允許部分保險資金購買黃金，用於中長期資產配置。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 0.7% 至每盎司 32.41 美元。

現貨鉑金上漲 0.7% 至每盎司 992.15 美元。

現貨鈀金下跌 0.8% 至 970.50 美元。