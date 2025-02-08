叡揚資安領域有斬獲 拿下國內首見FIPS 140-3驗證
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-08 12:12
資訊軟體領導廠叡揚 (6752-TW) 公布 1 月合併營收近 1.3 億元，月減 30.23%，年增 9.15%，叡揚近來在資安領域有斬獲，獨家代理的 Digital.ai 金鑰與資料保護加密模組成功獲美國聯邦資訊處理標準 140-3(FIPS 140-3) 驗證，成業界首家獲此殊榮的應用程式防護供應商。
叡揚說明，全球資安事件頻發，企業在數位轉型過程中面臨許多潛在威脅，叡揚以企業數位轉型中的資安守護者為訴求，協助客戶應對各種資安挑戰，保護數位資產與商譽。
叡揚近期獨家代理的 Digital.ai 金鑰與資料保護加密模組也成功獲美國 FIPS 140-3 驗證，成業界首家獲此殊榮的應用程式防護供應商，對需要高度安全性的產業如金融、醫療保健、政府機構等，具有重要意義，有利開發新客戶與業務。
叡揚表示，軟體業急需人才，除了與台北商業大學合作 ESG 與數位碳管理產業碩士專班，公司內部也積極打造叡揚學院，以多元管道積極培育科技人才。
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