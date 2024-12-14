〈熱門股〉叡揚全年營收有望寫新紀錄 股價衝上16個月新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-14 12:20

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資訊軟體業者叡揚 (6752-TW) 本周股價最高衝上 157 元，創去年 8 月中旬來新高價，主要是反映 11 月合併營收達 1.59 億元，月增 0.74%，年增 9.11%，創單月第三高紀錄，今年累計營收已來到 15.5 億元，年增 9.16%，全年寫新猷可期。

叡揚說明，深耕醫療資訊服務領域多年，近期在「台灣醫療科技展」展出多項醫療資訊系統解決方案，以 AI 技術助力醫院數位化升級，並分享在醫療資訊安全領域的應用，為未來營運持續添新動能。

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其中，指標管理系統提供指標系統化、自動化和視覺化管理，提升醫院在醫療品質指標管控效率，大獲好評。

而公文系統除簡化流程並推動無紙化節能減碳，同時擁有智慧分文、分類號推薦、撰稿建議、錯字偵測等 AI 智慧學習應用。