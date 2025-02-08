鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至66.62元，預估目標價為1590元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 08:10
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由66.18元上修至66.62元，其中最高估值69.06元，最低估值63.12元，預估目標價為1590元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|69.06(69.06)
|86.53
|123.75
|最低值
|63.12(63.12)
|64.3
|74.27
|平均值
|66.47(66.32)
|72.57
|87.23
|中位數
|66.62(66.18)
|71.81
|84.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|530,800,000
|648,804,060
|856,402,510
|最低值
|521,543,000
|566,445,690
|635,500,000
|平均值
|528,003,760
|602,012,770
|710,780,420
|中位數
|530,585,000
|600,316,500
|706,986,890
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|48.51
|74.59
|70.56
|26.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|433,446,330
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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