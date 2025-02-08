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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至66.62元，預估目標價為1590元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 08:10


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由66.18元上修至66.62元，其中最高估值69.06元，最低估值63.12元，預估目標價為1590元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值69.06(69.06)86.53123.75
最低值63.12(63.12)64.374.27
平均值66.47(66.32)72.5787.23
中位數66.62(66.18)71.8184.79

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值530,800,000648,804,060856,402,510
最低值521,543,000566,445,690635,500,000
平均值528,003,760602,012,770710,780,420
中位數530,585,000600,316,500706,986,890

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS48.5174.5970.5626.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		433,446,330548,796,030493,414,582322,145,988

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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