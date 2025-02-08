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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估下修至17.49元，預估目標價為1174元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對富世達(6805-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.96元下修至17.49元，其中最高估值19.04元，最低估值16.91元，預估目標價為1174元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值19.04(19.04)44.8363.24
最低值16.91(16.91)25.428.63
平均值18(18.25)34.1847.62
中位數17.49(18.96)31.7347.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,497,00020,328,97026,506,340
最低值8,183,0009,626,00010,738,000
平均值8,294,03013,298,85017,210,220
中位數8,210,00011,892,00015,070,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.189.339.296.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,643,8935,013,8795,020,3262,223,219

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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