鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股EQH-US的目標價調升至56元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對公平控股(EQH-US)提出目標價估值：中位數由54元上修至56元，調升幅度3.7%。其中最高估值61元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予公平控股評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。
公平控股今(9日)收盤價為47.25元。近5日股價下跌3.7%，標普指數上漲0.96%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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