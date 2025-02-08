鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估下修至10.44元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.65元下修至10.44元，其中最高估值11.62元，最低估值9.4元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.62(11.62)
|13.91
|15.31
|14.73
|最低值
|9.4(9.4)
|10.55
|13.21
|14.73
|平均值
|10.47(10.55)
|12.4
|14.07
|14.73
|中位數
|10.44(10.65)
|12.46
|13.7
|14.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|111.78億
|114.78億
|116.13億
|119.61億
|最低值
|104.41億
|106.24億
|109.20億
|119.61億
|平均值
|107.97億
|111.17億
|112.84億
|119.61億
|中位數
|108.28億
|112.00億
|113.19億
|119.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.22
|14.94
|0.39
|-6.90
|營業收入
|95.52億
|112.01億
|117.37億
|111.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Mohawk工業(MHK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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