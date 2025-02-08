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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估下修至10.44元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 06:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.65元下修至10.44元，其中最高估值11.62元，最低估值9.4元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.62(11.62)13.9115.3114.73
最低值9.4(9.4)10.5513.2114.73
平均值10.47(10.55)12.414.0714.73
中位數10.44(10.65)12.4613.714.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值111.78億114.78億116.13億119.61億
最低值104.41億106.24億109.20億119.61億
平均值107.97億111.17億112.84億119.61億
中位數108.28億112.00億113.19億119.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS7.2214.940.39-6.90
營業收入95.52億112.01億117.37億111.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Mohawk工業(MHK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMHK

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