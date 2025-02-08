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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為147.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.83元下修至0.8元，其中最高估值0.87元，最低估值0.79元，預估目標價為147.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.87(0.9)1.191.871.61
最低值0.79(0.78)0.951.31.61
平均值0.81(0.83)1.021.521.61
中位數0.8(0.83)1.011.461.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.43億31.16億35.69億38.39億
最低值20.62億25.69億31.75億38.39億
平均值20.98億26.61億34.11億38.39億
中位數20.92億26.39億34.47億38.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.40-0.83-0.59-0.55
營業收入4.31億6.56億9.75億12.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Cloudflare公司(NET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNET

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