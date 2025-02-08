鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為147.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.83元下修至0.8元，其中最高估值0.87元，最低估值0.79元，預估目標價為147.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.87(0.9)
|1.19
|1.87
|1.61
|最低值
|0.79(0.78)
|0.95
|1.3
|1.61
|平均值
|0.81(0.83)
|1.02
|1.52
|1.61
|中位數
|0.8(0.83)
|1.01
|1.46
|1.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.43億
|31.16億
|35.69億
|38.39億
|最低值
|20.62億
|25.69億
|31.75億
|38.39億
|平均值
|20.98億
|26.61億
|34.11億
|38.39億
|中位數
|20.92億
|26.39億
|34.47億
|38.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.40
|-0.83
|-0.59
|-0.55
|營業收入
|4.31億
|6.56億
|9.75億
|12.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Cloudflare公司(NET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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