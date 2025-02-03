鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至124.5元，幅度約6.41%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 22:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)提出目標價估值：中位數由117元上修至124.5元，調升幅度6.41%。其中最高估值160元，最低估值57元。
綜合評級 - 共有37位分析師給予Cloudflare公司評價：積極樂觀15位、保持中立19位、保守悲觀3位。
Cloudflare公司今(3日)收盤價為138.4元。近5日股價上漲6.41%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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