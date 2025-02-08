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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.75元上修至5.85元，其中最高估值5.9元，最低估值5.75元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.9(5.85)6.757.157.65
最低值5.75(5.6)6.256.77.65
平均值5.84(5.74)6.486.987.65
中位數5.85(5.75)6.476.987.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值62.37億66.24億69.70億73.46億
最低值61.38億64.23億66.80億73.46億
平均值61.86億65.08億67.70億73.46億
中位數61.88億65.05億67.31億73.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.352.992.482.39
營業收入46.68億50.51億52.83億55.03億

詳細資訊請看美股內頁：
SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSSNC

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