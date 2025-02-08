鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.75元上修至5.85元，其中最高估值5.9元，最低估值5.75元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.9(5.85)
|6.75
|7.15
|7.65
|最低值
|5.75(5.6)
|6.25
|6.7
|7.65
|平均值
|5.84(5.74)
|6.48
|6.98
|7.65
|中位數
|5.85(5.75)
|6.47
|6.98
|7.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.37億
|66.24億
|69.70億
|73.46億
|最低值
|61.38億
|64.23億
|66.80億
|73.46億
|平均值
|61.86億
|65.08億
|67.70億
|73.46億
|中位數
|61.88億
|65.05億
|67.31億
|73.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.35
|2.99
|2.48
|2.39
|營業收入
|46.68億
|50.51億
|52.83億
|55.03億
詳細資訊請看美股內頁：
SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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