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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings IncSSNC-US的目標價調升至93元，幅度約8.14%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)提出目標價估值：中位數由86元上修至93元，調升幅度8.14%。其中最高估值96元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予SS&C Technologies Holdings Inc評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。

SS&C Technologies Holdings Inc今(7日)收盤價為81.8元。近5日股價上漲8.14%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SSNC市場預估目標價

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SS&C Technologies Holdings Inc81.8-0.02%

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