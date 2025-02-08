鉅亨速報 - Factset 最新調查：湯姆生路透TRI-US的目標價調升至181.54元，幅度約3.74%
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對湯姆生路透(TRI-US)提出目標價估值：中位數由175元上修至181.54元，調升幅度3.74%。其中最高估值200元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予湯姆生路透評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀2位。
湯姆生路透今(8日)收盤價為175.4元。近5日股價上漲3.74%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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