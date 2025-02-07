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鉅亨速報 - Factset 最新調查：湯姆生路透(TRI-US)EPS預估下修至3.89元，預估目標價為177.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對湯姆生路透(TRI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.99元下修至3.89元，其中最高估值4.15元，最低估值3.52元，預估目標價為177.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.15(4.15)4.795.42
最低值3.52(3.85)4.244.81
平均值3.9(3.99)4.425.04
中位數3.89(3.99)4.394.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值77.25億83.57億88.42億
最低值74.71億79.90億87.47億
平均值75.38億81.38億87.81億
中位數75.08億81.09億87.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.2511.532.765.814.89
營業收入59.84億63.48億66.27億67.94億72.58億

詳細資訊請看美股內頁：
湯姆生路透(TRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRI

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