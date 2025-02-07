鉅亨速報 - Factset 最新調查：湯姆生路透(TRI-US)EPS預估下修至3.89元，預估目標價為177.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對湯姆生路透(TRI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.99元下修至3.89元，其中最高估值4.15元，最低估值3.52元，預估目標價為177.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.15(4.15)
|4.79
|5.42
|最低值
|3.52(3.85)
|4.24
|4.81
|平均值
|3.9(3.99)
|4.42
|5.04
|中位數
|3.89(3.99)
|4.39
|4.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|77.25億
|83.57億
|88.42億
|最低值
|74.71億
|79.90億
|87.47億
|平均值
|75.38億
|81.38億
|87.81億
|中位數
|75.08億
|81.09億
|87.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.25
|11.53
|2.76
|5.81
|4.89
|營業收入
|59.84億
|63.48億
|66.27億
|67.94億
|72.58億
詳細資訊請看美股內頁：
湯姆生路透(TRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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