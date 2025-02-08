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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調降至265元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由275元下修至265元，調降幅度3.64%。其中最高估值300元，最低估值200元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀2位。

艾利科技今(8日)收盤價為218.19元。近5日股價下跌3.64%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALGN市場預估目標價

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