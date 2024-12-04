鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調升至275元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由262.5元上修至275元，調升幅度4.76%。其中最高估值320元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀2位。
艾利科技今(4日)收盤價為234.01元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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