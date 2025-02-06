鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技(ALGN-US)EPS預估下修至10.01元，預估目標價為272.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對艾利科技(ALGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.22元下修至10.01元，其中最高估值10.45元，最低估值9.77元，預估目標價為272.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.45(10.52)
|12.25
|14.2
|最低值
|9.77(9.92)
|10.66
|11.53
|平均值
|10.07(10.19)
|11.26
|13.08
|中位數
|10.01(10.22)
|11.18
|13.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.85億
|46.49億
|54.27億
|最低值
|40.48億
|42.23億
|43.96億
|平均值
|41.39億
|44.01億
|48.76億
|中位數
|41.07億
|43.88億
|48.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|22.41
|9.69
|4.61
|5.81
|營業收入
|24.72億
|39.53億
|37.35億
|38.62億
詳細資訊請看美股內頁：
艾利科技(ALGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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