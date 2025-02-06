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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技(ALGN-US)EPS預估下修至10.01元，預估目標價為272.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對艾利科技(ALGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.22元下修至10.01元，其中最高估值10.45元，最低估值9.77元，預估目標價為272.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.45(10.52)12.2514.2
最低值9.77(9.92)10.6611.53
平均值10.07(10.19)11.2613.08
中位數10.01(10.22)11.1813.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值42.85億46.49億54.27億
最低值40.48億42.23億43.96億
平均值41.39億44.01億48.76億
中位數41.07億43.88億48.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS22.419.694.615.81
營業收入24.72億39.53億37.35億38.62億

詳細資訊請看美股內頁：
艾利科技(ALGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALGN

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