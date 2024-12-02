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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調降至262.5元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2024-12-02 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由275元下修至262.5元，調降幅度4.55%。其中最高估值320元，最低估值200元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀2位。

艾利科技今(2日)收盤價為232.77元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲1.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALGN市場預估目標價

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