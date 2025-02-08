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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷SKX-US的目標價調降至80元，幅度約4.19%

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)提出目標價估值：中位數由83.5元下修至80元，調降幅度4.19%。其中最高估值94元，最低估值65元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予美商思凱捷評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。

美商思凱捷今(8日)收盤價為67.9元。近5日股價下跌4.19%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SKX市場預估目標價

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