鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷SKX-US的目標價調降至80元，幅度約4.19%
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)提出目標價估值：中位數由83.5元下修至80元，調降幅度4.19%。其中最高估值94元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予美商思凱捷評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。
美商思凱捷今(8日)收盤價為67.9元。近5日股價下跌4.19%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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