鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球人壽GL-US的目標價調升至136元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對環球人壽(GL-US)提出目標價估值：中位數由132元上修至136元，調升幅度3.03%。其中最高估值188元，最低估值110元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予環球人壽評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。
環球人壽今(7日)收盤價為119.97元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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