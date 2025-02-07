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鉅亨速報

營收速報 - 崇越(5434)1月營收55.47億元年增率高達37.01％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 17:15


崇越(5434-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣55.47億元，年增率37.01%，月增率1.77%。

今年1-1月累計營收為55.47億元，累計年增率37.01%。

最新價為288.5元，近5日股價下跌-0.69%，相關電子通路下跌-0.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-396 張
  • 外資買賣超：-647 張
  • 投信買賣超：+238 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 55.47億 37% 2%
24/12 54.50億 39% 4%
24/11 52.19億 32% -0%
24/10 52.38億 21% -1%
24/9 53.14億 26% 0%
24/8 53.04億 28% 12%

崇越(5434-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體與光電相關產品。電子材料。環境工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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