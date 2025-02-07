營收速報 - 崇越(5434)1月營收55.47億元年增率高達37.01％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 17:15
今年1-1月累計營收為55.47億元，累計年增率37.01%。
最新價為288.5元，近5日股價下跌-0.69%，相關電子通路下跌-0.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-396 張
- 外資買賣超：-647 張
- 投信買賣超：+238 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|55.47億
|37%
|2%
|24/12
|54.50億
|39%
|4%
|24/11
|52.19億
|32%
|-0%
|24/10
|52.38億
|21%
|-1%
|24/9
|53.14億
|26%
|0%
|24/8
|53.04億
|28%
|12%
崇越(5434-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體與光電相關產品。電子材料。環境工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 南俊1月營收1.25億元 估AI伺服器導軌軌出貨逐季成長
- 雙引擎驅動寶綠特-KY今年營運估再增逾15% 3月IPO掛牌
- 營收速報 - 鑫科(3663)1月營收3.28億元年增率高達53.45％
- 營收速報 - 天揚(5345)1月營收58萬元年增率高達107.17％
上一篇
下一篇