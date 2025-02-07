營收速報 - 天揚(5345)1月營收58萬元年增率高達107.17％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 17:15
今年1-1月累計營收為58萬元，累計年增率107.17%。
最新價為26元，近5日股價下跌-1.32%，相關其他類指數上漲2.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|58萬
|107%
|-35%
|24/12
|89萬
|82%
|1%
|24/11
|88萬
|54%
|19%
|24/10
|74萬
|15%
|30%
|24/9
|57萬
|-34%
|-15%
|24/8
|67萬
|34%
|-9%
天揚(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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