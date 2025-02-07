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鉅亨速報

營收速報 - 天揚(5345)1月營收58萬元年增率高達107.17％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 17:15


天揚(5345-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣58萬元，年增率107.17%，月增率-35.27%。

今年1-1月累計營收為58萬元，累計年增率107.17%。

最新價為26元，近5日股價下跌-1.32%，相關其他類指數上漲2.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8 張
  • 外資買賣超：-8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 58萬 107% -35%
24/12 89萬 82% 1%
24/11 88萬 54% 19%
24/10 74萬 15% 30%
24/9 57萬 -34% -15%
24/8 67萬 34% -9%

天揚(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收天揚

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