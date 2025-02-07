search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 健策(3653)1月營收14.47億元年增率高達47.41％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 18:15


健策(3653-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣14.47億元，年增率47.41%，月增率-12.34%。

今年1-1月累計營收為14.47億元，累計年增率47.41%。

最新價為1295元，近5日股價下跌-6.5%，相關零組件業下跌-2.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-809 張
  • 外資買賣超：-243 張
  • 投信買賣超：-639 張
  • 自營商買賣超：+73 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 14.47億 47% -12%
24/12 16.51億 54% 13%
24/11 14.58億 45% 11%
24/10 13.10億 26% 9%
24/9 12.04億 17% 0%
24/8 12.03億 3% 1%

健策(3653-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報1月營收健策

相關行情

台股首頁我要存股
健策12956.15%
美元/台幣32.754-0.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
健策

64.52%

勝率

#當沖高手_強

中弱短強
健策

64.52%

勝率

#上升三紅K

中弱短強
健策

64.52%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
健策

64.52%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
健策

64.52%

勝率

延伸閱讀


Empty