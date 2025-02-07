營收速報 - 盛群(6202)1月營收2.36億元年增率高達53.65％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 15:17
今年1-1月累計營收為2.36億元，累計年增率53.65%。
最新價為47.5元，近5日股價下跌-2.59%，相關半導體業下跌-1.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-810 張
- 外資買賣超：-754 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-55 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|2.36億
|54%
|5%
|24/12
|2.25億
|45%
|-6%
|24/11
|2.38億
|54%
|4%
|24/10
|2.29億
|28%
|-3%
|24/9
|2.36億
|19%
|8%
|24/8
|2.19億
|2%
|-4%
盛群(6202-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之研究、設計開發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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