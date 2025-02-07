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鉅亨速報

營收速報 - 盛群(6202)1月營收2.36億元年增率高達53.65％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 15:17


盛群(6202-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣2.36億元，年增率53.65%，月增率4.9%。

今年1-1月累計營收為2.36億元，累計年增率53.65%。

最新價為47.5元，近5日股價下跌-2.59%，相關半導體業下跌-1.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-810 張
  • 外資買賣超：-754 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-55 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 2.36億 54% 5%
24/12 2.25億 45% -6%
24/11 2.38億 54% 4%
24/10 2.29億 28% -3%
24/9 2.36億 19% 8%
24/8 2.19億 2% -4%

盛群(6202-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之研究、設計開發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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