銀行放款、財管動能強勁 中信金元月賺68億元 EPS 0.35元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-07 14:31

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14 家金控近日將陸續揭曉最新自結財報，中信金 (2891-TW) 今 (7) 日打頭陣，公告 2025 年 1 月稅後純益為 68.27 億元，年減 22.47%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.35 元。

中信金表示，子公司中國信託商業銀行因存放款基盤持續擴大、財富管理動能維持強勁，且有衍生性金融商品操作及債券處分挹注，1 月單月稅後純益 40.24 億元。

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與 2024 年同期相比，雖今 (2025) 年 1 月適逢農曆春節，工作天數較去年減少 5 天，致中信銀獲利未明顯成長，但放款業績及財富管理平均每日動能分別較去 (2024) 年同期成長 11% 及 15%。