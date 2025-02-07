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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至10.52元，預估目標價為99元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 14:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.52元，其中最高估值10.93元，最低估值9.17元，預估目標價為99元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.93(10.93)10.259.7
最低值9.17(9.17)6.818.17
平均值10.26(10.22)8.779.03
中位數10.52(10.3)8.769.05

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值345,676,000371,585,870401,320,290
最低值244,853,000234,702,000264,762,130
平均值297,779,060304,109,960321,413,650
中位數301,496,620303,076,450285,493,850

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.83.5412.498.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		167,798,693259,458,299485,832,177476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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