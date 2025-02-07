鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至10.52元，預估目標價為99元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 14:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.52元，其中最高估值10.93元，最低估值9.17元，預估目標價為99元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.93(10.93)
|10.25
|9.7
|最低值
|9.17(9.17)
|6.81
|8.17
|平均值
|10.26(10.22)
|8.77
|9.03
|中位數
|10.52(10.3)
|8.76
|9.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|345,676,000
|371,585,870
|401,320,290
|最低值
|244,853,000
|234,702,000
|264,762,130
|平均值
|297,779,060
|304,109,960
|321,413,650
|中位數
|301,496,620
|303,076,450
|285,493,850
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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