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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至10.82元，預估目標價為700元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 14:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對精測(6510-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.62元上修至10.82元，其中最高估值13.37元，最低估值9.7元，預估目標價為700元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.37(13.37)30.8835.34
最低值9.7(9.7)15.5323.35
平均值11.3(11.18)21.5629.35
中位數10.82(10.62)19.7329.35

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值3,605,0005,123,0005,863,000
最低值3,310,0003,981,0005,578,000
平均值3,462,1704,495,6705,720,500
中位數3,443,5004,313,5005,720,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.9923.527.228.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,884,4424,388,5074,240,8744,207,935

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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