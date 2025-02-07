鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至10.82元，預估目標價為700元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對精測(6510-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.62元上修至10.82元，其中最高估值13.37元，最低估值9.7元，預估目標價為700元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.37(13.37)
|30.88
|35.34
|最低值
|9.7(9.7)
|15.53
|23.35
|平均值
|11.3(11.18)
|21.56
|29.35
|中位數
|10.82(10.62)
|19.73
|29.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,605,000
|5,123,000
|5,863,000
|最低值
|3,310,000
|3,981,000
|5,578,000
|平均值
|3,462,170
|4,495,670
|5,720,500
|中位數
|3,443,500
|4,313,500
|5,720,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.99
|23.5
|27.2
|28.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,884,442
|4,388,507
|4,240,874
|4,207,935
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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