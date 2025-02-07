川普「優離」期限延至下周一 已逾6萬公務員接受

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-07 10:13

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川普政府提出的聯邦政府的裁員「買斷」計畫截止時間延至下周一 (10 日)，如果聯邦僱員同意在 2 月底前自願離職，薪資可以繼續領到 9 月底；截至目前，已有 6 萬人接受該方案，僅占聯邦政府 230 萬人的 2.5%。

按照原計劃，華盛頓時間週四是數百萬聯邦工作人員買斷職位的截止日期，他們需要告知聯邦政府是選擇接受買斷，還是選擇繼續工作。如果選擇買斷，他們只需回覆「辭職」即可。

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然而，就在離截止時間不到 11 小時前，美國波士頓聯邦地區法院法官 George O"Toole Jr. 週四 (6 日) 指示將川普政府的「買斷方案」截止日期往後延下周一(10 日)，屆時將舉行法院聽證會，決定繼續延期或永久禁止買斷方案。

對聯邦政府部門進行大規模裁減是美國總統川普的改革計畫之一，他為此專門組成「政府效率部」。白宮先前估計，5% 至 10% 的聯邦工作人員可能會接受這項提議，估每年可節省約 1000 億美元。

根據美國聯邦人事管理局 (OPM) 提供的數據，過去十年，每年平均有 6.2 萬名聯邦工作人員退休。未來兩年內，約有 29.8 萬名員工將符合退休資格。OPM 告知聯邦工作人員，如果他們不接受這筆協議，就無法保證他們的工作安全。

隨著川普推動聯邦政府改革，年度預算高達 428 億美元的美國國際開發署已陷入癱瘓，華盛頓的總部辦公室被關閉。川普也準備裁撤美國教育部，教育部有 4,245 名員工。