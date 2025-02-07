營收速報 - 瑞昱(2379)1月營收118.69億元年增率高達35.49％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 09:15
今年1-1月累計營收為118.69億元，累計年增率35.49%。
最新價為548元，近5日股價下跌-0.55%，相關半導體業下跌-1.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18 張
- 外資買賣超：-3796 張
- 投信買賣超：+3172 張
- 自營商買賣超：+642 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|118.69億
|35%
|37%
|24/12
|86.75億
|25%
|-1%
|24/11
|87.22億
|12%
|-3%
|24/10
|89.47億
|14%
|-9%
|24/9
|98.30億
|11%
|-4%
|24/8
|102.13億
|15%
|-5%
瑞昱(2379-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發生產、製造、銷售各種積體電路。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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