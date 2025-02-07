營收速報 - 2025年2月7日台股中小型公司1月營收一覽（新增174家）
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 07:55
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2025年2月7日07:55，彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計348家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|物聯-數位雲端
|4,468萬
|200.7%
|永昕-生技醫療業
|4,523萬
|196.5%
|青雲-電腦及週邊設備業
|4.86億
|148.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|茂訊-電腦及週邊設備業
|3.64億
|127.7%
|新天地-觀光餐旅
|3.31億
|90.0%
|喬福-電機機械
|5,350萬
|88.2%
1月已公布營收一覽
截至目前，已公布1月營收報告（資本額<50億）的家數累計達348家。其中營收年增大於 25％有73家，年增小於-20％有58家。
1月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|26家
|介於10～50億
|>= 0%
|53家
|介於10～50億
|< 0%
|43家
|介於10～50億
|<= -20%
|36家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|47家
|小於10億
|>= 0%
|71家
|小於10億
|< 0%
|49家
|小於10億
|<= -20%
|36家
1月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華友聯-建材營造業
|1.46億
|5817.4%
|台睿-生技醫療業
|30萬
|2184.6%
|辣椒-文化創意業
|2,931萬
|1498.8%
|物聯-數位雲端
|4,468萬
|200.7%
|永昕-生技醫療業
|4,523萬
|196.5%
1月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|辣椒-文化創意業
|2,931萬
|483.6%
|力旺-半導體業
|5.45億
|329.6%
|致和證-金融保險業
|1,714萬
|153.2%
|茂訊-電腦及週邊設備業
|3.64億
|127.7%
|新天地-觀光餐旅
|3.31億
|90.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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