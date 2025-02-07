search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2025年2月7日台股中小型公司1月營收一覽（新增174家）

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 07:55


本次公布1月營收一覽

截至台北時間2025年2月7日07:55，彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計348家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
物聯-數位雲端 4,468萬 200.7%
永昕-生技醫療業 4,523萬 196.5%
青雲-電腦及週邊設備業 4.86億 148.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
茂訊-電腦及週邊設備業 3.64億 127.7%
新天地-觀光餐旅 3.31億 90.0%
喬福-電機機械 5,350萬 88.2%
1月已公布營收一覽

截至目前，已公布1月營收報告（資本額<50億）的家數累計達348家。其中營收年增大於 25％有73家，年增小於-20％有58家。

1月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 26家
介於10～50億 >= 0% 53家
介於10～50億 < 0% 43家
介於10～50億 <= -20% 36家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 47家
小於10億 >= 0% 71家
小於10億 < 0% 49家
小於10億 <= -20% 36家

1月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華友聯-建材營造業 1.46億 5817.4%
台睿-生技醫療業 30萬 2184.6%
辣椒-文化創意業 2,931萬 1498.8%
物聯-數位雲端 4,468萬 200.7%
永昕-生技醫療業 4,523萬 196.5%

1月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
辣椒-文化創意業 2,931萬 483.6%
力旺-半導體業 5.45億 329.6%
致和證-金融保險業 1,714萬 153.2%
茂訊-電腦及週邊設備業 3.64億 127.7%
新天地-觀光餐旅 3.31億 90.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收1月營收建材營造業華友聯數位雲端物聯

相關行情

台股首頁我要存股
永昕42.655.18%
青雲78.51.42%
茂訊87.5-0.11%
新天地23.65-0.63%
喬福320.31%
華友聯131.51.54%
辣椒45.6510.00%
力旺3220-1.53%
致和證14.250.35%
物聯23.5517.11%
台睿29.51.17%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中弱短強
永昕

86.36%

勝率
中弱短強
青雲

70.37%

勝率

#突破區間

中弱短強
永昕

86.36%

勝率

#上升三法

中弱短強
永昕

86.36%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
永昕

86.36%

勝率

延伸閱讀


Empty