營收速報 - 2025年2月7日台股中小型公司1月營收一覽（新增174家）

本次公布1月營收一覽

截至台北時間2025年2月7日07:55，彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計348家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

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1月已公布營收一覽

截至目前，已公布1月營收報告（資本額<50億）的家數累計達348家。其中營收年增大於 25％有73家，年增小於-20％有58家。