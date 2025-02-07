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鉅亨速報

營收速報 - 2025年2月7日台股大型公司1月營收一覽（新增16家）

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 07:55


本次公布1月營收一覽

截至台北時間2025年2月7日07:55，彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計25家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
台橡-橡膠工業 33.16億 6.0%
臻鼎-KY-電子零組件業 134.69億 5.4%
華新-電器電纜 141.07億 4.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台橡-橡膠工業 33.16億 8.2%
國巨-電子零組件業 102.49億 7.7%
華新-電器電纜 141.07億 3.3%
1月已公布營收一覽

截至目前，已公布1月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達25家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有7家。

1月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 0家
大於50億 >= 0% 9家
大於50億 < 0% 9家
大於50億 <= -20% 7家

1月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中天-生技醫療業 1.66億 17.3%
台灣高鐵-航運業 46.61億 8.5%
台橡-橡膠工業 33.16億 6.0%
臻鼎-KY-電子零組件業 134.69億 5.4%
華新-電器電纜 141.07億 4.1%

1月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台橡-橡膠工業 33.16億 8.2%
國巨-電子零組件業 102.49億 7.7%
中天-生技醫療業 1.66億 6.7%
華新-電器電纜 141.07億 3.3%
富采-光電業 18.44億 1.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收1月營收生技醫療業中天橡膠工業台橡

相關行情

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台橡20.351.50%
臻鼎-KY117.50.86%
華新23.91.49%
國巨5710.35%
中天32.252.38%
台灣高鐵28.153.11%
富采44.62.18%

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