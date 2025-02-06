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鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至2.88元，預估目標價為400.34元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 22:15


根據FactSet最新調查，共42位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.93元下修至2.88元，其中最高估值4.26元，最低估值1.63元，預估目標價為400.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.26(4.26)7.3110.1112.55
最低值1.63(1.63)2.052.32.45
平均值2.92(2.93)3.794.466.16
中位數2.88(2.93)3.54.235.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,287.11億1,637.03億2,110.60億2,764.66億
最低值966.54億1,006.10億1,033.09億1,449.76億
平均值1,124.37億1,352.32億1,559.75億2,000.86億
中位數1,126.52億1,326.20億1,578.16億1,918.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.211.633.624.302.04
營業收入315.36億538.23億814.62億967.73億976.90億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSLA

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