鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Capital CorpARCC-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ares Capital Corp(ARCC-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至23元，調升幅度4.55%。其中最高估值26元，最低估值22元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Ares Capital Corp評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Ares Capital Corp今(7日)收盤價為22.72元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲0.37%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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