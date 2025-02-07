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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Capital CorpARCC-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ares Capital Corp(ARCC-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至23元，調升幅度4.55%。其中最高估值26元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Ares Capital Corp評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Ares Capital Corp今(7日)收盤價為22.72元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲0.37%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ARCC市場預估目標價

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Ares Capital Corp22.645-1.97%

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