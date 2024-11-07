鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至5.93元，預估目標價為203.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.77元上修至5.93元，其中最高估值6.68元，最低估值5.38元，預估目標價為203.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.68(6.68)
|8.15
|8.76
|最低值
|5.38(5.38)
|6.07
|7.34
|平均值
|5.92(5.84)
|6.99
|8.13
|中位數
|5.93(5.77)
|6.99
|8.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.47億
|29.62億
|31.50億
|最低值
|24.66億
|26.96億
|29.86億
|平均值
|25.47億
|28.28億
|30.94億
|中位數
|25.54億
|28.31億
|31.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.12
|4.03
|2.65
|2.06
|3.12
|營業收入
|14.58億
|18.07億
|19.33億
|20.97億
|22.98億
詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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