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鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至5.93元，預估目標價為203.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.77元上修至5.93元，其中最高估值6.68元，最低估值5.38元，預估目標價為203.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.68(6.68)8.158.76
最低值5.38(5.38)6.077.34
平均值5.92(5.84)6.998.13
中位數5.93(5.77)6.998.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.47億29.62億31.50億
最低值24.66億26.96億29.86億
平均值25.47億28.28億30.94億
中位數25.54億28.31億31.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.124.032.652.063.12
營業收入14.58億18.07億19.33億20.97億22.98億

詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPTC

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