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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至6.9元，預估目標價為436.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.7元上修至6.9元，其中最高估值8.69元，最低估值4.9元，預估目標價為436.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.69(8.69)13.9320.5722.04
最低值4.9(4.9)8.7513.1816.77
平均值6.63(6.58)10.9515.119.11
中位數6.9(6.7)10.6415.0218.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值375.75億421.84億492.11億549.85億
最低值355.59億386.68億410.10億441.30億
平均值366.73億399.69億439.15億474.18億
中位數366.63億401.08億438.27億472.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-2.33-10.06-1.615.58
營業收入330.06億296.54億332.39億349.35億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

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