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鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-0.46元，預估目標價為550.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.45元下修至-0.46元，其中最高估值-0.32元，最低估值-2.33元，預估目標價為550.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.32(-0.32)-0.2545.92305.44
最低值-2.33(-2.33)-0.54-0.64305.44
平均值-0.75(-0.75)-0.3822.64305.44
中位數-0.46(-0.45)-0.3622.64305.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.04億5.70億5.13億4.54億
最低值4.56億4.72億4.73億4.54億
平均值4.77億5.05億4.93億4.54億
中位數4.73億4.96億4.93億4.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.08-5.34-12.982.64
營業收入4.81億5.11億4.99億4.96億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

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