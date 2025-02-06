〈財報〉增持比特幣近1倍Microstrategy連四季虧 宣布改名Strategy凸顯公司戰略

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-06 08:40

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全球持有比特幣最多的公司 Microstrategy(MSTR-US) 周三 (5 日) 宣布將公司正式名稱改為 Strategy，並在盤後公布去年第四季財報，獲利與營收均不如市場預期。

Strategy 在周三稍早公佈了新的公司名稱和商標，目的是強調該公司對比特幣的關注。該公司表示，自去年第三季底以來，以 205 億美元價格購入 2 萬 18887 枚比特幣。

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截至上周日 (2 日)，Strategy 持有 47 萬 1107 枚比特幣，約佔全球比特幣總供應量的 2%，這些比特幣目前市值超過 440 億美元。

但這家比特幣大戶去年第四季每股獲利 (EPS) 淨虧損 3.03 美元，遠遜於市場預期獲利 0.05 美元，連 4 季虧損，原因是 Strategy 對自身持有的加密貨幣進行減值處理。去年末季，該公司數位資產減值損失 10.1 億美元，遠高於一年前的 3920 萬美元。

此外，在去年 12 月 31 日為止一季裡，Strategy 的營收下滑 3% 至 1.21 億美元，亦低於市場預期的 1.22 億美元。