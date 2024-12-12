鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Management Corp - Class AARES-US的目標價調升至181.5元，幅度約3.71%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ares Management Corp - Class A(ARES-US)提出目標價估值：中位數由175元上修至181.5元，調升幅度3.71%。其中最高估值224元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Ares Management Corp - Class A評價：積極樂觀9位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Ares Management Corp - Class A今(12日)收盤價為182.45元。近5日股價下跌3.71%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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