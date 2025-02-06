假期影響出口 材料-KY元月營收12.05億元 年減5.95%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-06 18:12

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材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2025 年 1 月合併營收，1 月單月營收為 12.05 億元，月減 22.69%，年減 5.95%，1 月營收下滑主要因農曆春節海關放假影響出口所致。

材料 - KY 指出，展望 2025 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠；另看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料 - KY 成長。目前訂單能見度良好，2025 年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲 (森綾) 及醋片新產能擴增完成之下，樂觀看待成長動能的再延續。

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材料 - KY 指出，產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲 (森綾) 產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資計畫。