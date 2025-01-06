材料-KY去年12月/Q4/全年營收同創新高 全年達157.13億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 19:17

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材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，材料 - KY 在 2024 年 12 月營收以 15.59 億元續創新高，月增 0.08%，年增 15.41%，2024 年全年營收 157.13 億元，創新高，年增 42.52%。

材料 - KY2024 年第四季營收 45.33 億元，創新高，季增 3.69%，年增 15.41%。

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材料 - KY 今年以來的營收節節攀高，材料 - KY 主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲 (森綾) 新產能擴增完成挹注等因素。

展望 2025 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然新材料亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。目前訂單能見度相當良好，2025 年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲 (森綾) 及醋片新產能擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。

材料 - KY 產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲 (森綾) 產能，以增加多樣化產品並因應市場需求，預計年底前完成產能擴增至約 2,400 噸，並規劃 2025 年及 2026 年產能倍數擴增；最後，預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當的醋片新廠。另在東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料 - KY 在 2024 年第三季稅後純益 18.11 億元，季增 3.29%，年增 62.53%，每股純益 18.32 元，2024 年前三季稅後純益 56.68 億元，年增 74.91%，每股純益 57.36 元。

除持續優化生產效率與擴大產能外，材料 - KY 指出，公司仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術策略方向布局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為地球與大自然出力的目標。