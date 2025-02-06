Steaker積極推動「拂曉計畫」應對FTX破產事件 和解進度達85%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-06 13:26

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喧騰一時的數位資產衍生品交易平台 FTX 在 2022 年破產，連帶影響台灣區塊鏈 Steaker 數位資產管理平台。法院在 2024 年 12 月已經批准 FTX 重組計畫，並在今年 1 月 3 日正式生效，而 Steaker 在事件發生之後已推出「拂曉計畫」補償受影響的用戶，統計至目前，和解簽署進度已達 85%，持續獲得用戶正面回饋。

Steaker 在 FTX 破產事件中遭受損失，不僅影響平台業務，也對用戶造成連帶影響。創辦人黃偉軒指出，約有 800 多位用戶受到 FTX 事件影響，占總用戶數不到 1 成，損害金額約為 1066 萬美元，其中 1 位國外用戶受損超過百萬美元最多。

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Steaker 也積極處理 FTX 破產事件對 Steaker 業務及用戶造成的衝擊和損失，並推出「拂曉計畫」作為給用戶的補償方案，用戶只需完成「拂曉計畫」協議書簽署步驟，即可按時領取補償。

補償方案分三階段，陸續按照季度發放，第一階段補償 1 成，Steaker 統計，「拂曉計畫」補償方案簽署進度達到 85.2%，截至目前，同意和解用戶已獲得 2 成左右的補償，顯示公司在處理相關問題方面取得顯著成果。

公司每月持續按照計畫公告進行補償安排，並積極與美國相關機構展開溝通，推動計畫的全面落實，確保每位受影響用戶的權益得到充分保障。Steaker 也呼籲有意參與計畫的用戶儘速完成相關簽署程序，以便在 FTX 發放還款後，公司能立即為參與計畫的用戶第一時間安排補償。

對於已簽署計畫的用戶，Steaker 指出，若使用交易所錢包作為接受補償的 EOA 地址，請確認交易所是否有更換地址，避免影響補償款項的發放。另外，Steaker 團隊獲得許多用戶的支持與鼓勵，這些正向的回饋不僅激勵團隊，也證明了參與計畫用戶對 Steaker 的信任與期待。