鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)目標價調升至100元，幅度約5.82%
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 12:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對致伸(4915-TW)提出目標價估值：中位數由94.5元上修至100元，調升幅度5.82%。其中最高估值104元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予致伸(4915-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立1位、保守悲觀0位。
致伸(4915-TW)今(6日)收盤價為86.9元。近5日股價上漲6%，相關零組件業近5日下跌4.16%，集中市場加權指數下跌1.55%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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