〈焦點股〉輔信搭邊緣AI熱潮 帶量漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-06 11:29

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輔信 (2405-TW) 積極拓展 AI 領域，也搭上邊緣 AI 熱潮，今年第一季推出搭載輝達 (NVDA-US)Jetson Orin 系列的邊緣運算 AI 工業電腦 SPCNV 系列，並陸續向海外分公司鋪貨，激勵輔信今 (6) 日漲逾半根停板。

輔信早盤以 19.7 元開高走高，盤中最高漲至 20.65 元，漲逾半根停板，截至 11 點 10 分，股價暫報 20.3 元，漲幅 4.37%，重回 20 元關卡，更站回 5 日線，成交量則超過 3000 張。

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輔信推出的 NVIDIA Jetson Orin 系列嵌入式邊緣 AI 工業電腦，提供不同 AI 算力配置與散熱解決方案的產品組合，適用於機器人與邊緣運算設計。

輔信指出，這一系列包括 4 款機型，分別搭載 Jetson Orin Nano 與 Jetson Orin NX 平台，AI 算力涵蓋 20 至 100 TOPS，搭配機器視覺推論功能，可讓系統整合商在空間有限的垂直場域，或是需要移動操作的邊緣裝置端進行部署。