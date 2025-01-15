輔信首季推搭載輝達產品的邊緣AI工業電腦 農曆春節後鋪貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-15 18:56

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輔信 (2405-TW) 積極拓展 AI PC 產品線，去年 12 月推出 3 款 NPU(神經網絡處理器) 的 AI PC 後，今年第一季將陸續推出搭載輝達 (NVDA-US)Jetson Orin 系列的邊緣運算 AI 工業電腦 SPCNV 系列，預計農曆春節後及第二季陸續向海外分公司進行鋪貨。

輔信推出的 NVIDIA Jetson Orin 系列嵌入式邊緣 AI 工業電腦，提供不同 AI 算力配置與散熱方案的產品組合，適用於機器人與邊緣運算設計。

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輔信說明，這一系列包含 4 款機型，分別搭載 Jetson Orin Nano 與 Jetson Orin NX 平台，具備低耗能、靈活運算能力以及高效能特性，體積小巧僅 0.45 升，AI 算力涵蓋 20 至 100 TOPS，搭配機器視覺推論功能，可以讓系統整合商在空間有限的垂直場域，或是需要移動操作的邊緣裝置端進行部署。

輔信進一步表示，這一系列的產品可應用在多元場景，包括智慧零售、視訊監控、AI 模型測試、機器視覺任務，到支援工業自動化、自主移動機器人 (AMR)、智慧交通以及智慧醫療等。

輔信指出，日前已在台灣、泰國與馬來西亞取得智慧交通相關專案的機會，將輔信的工業電腦產品整合在智慧交通的安控場域中，作為車流量偵測分析與車牌辨識等應用，目前已進行小量出貨並進行概念驗證 (POC)。隨著此應用逐步擴大，並與系統整合商及方案等生態圈結盟合作，提供客戶一站式的 AI 解決方案。