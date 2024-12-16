輔信AI PC新品Q4量產出貨 12月再鋪貨至海外分公司
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-16 17:10
輔信 (2405-TW) 今 (16) 日召開法說會，指出近 3 年持續優化產品組合，推升營業毛利率穩健成長，今年隨著 AI 應用逐步落地，第四季開始 AI PC 新產品量產出貨，並在 12 月鋪貨至海外分公司，持續搶攻零售、工規應用市場。
輔信表示，今年陸續發表全新 AI PC 以及邊緣 AI 產品。聚焦 AI 推出的整合 NPU 處理器，以及 AI PC 新產品首先出貨海外子公司，提供英特爾 (INTC-US) 及 AMD(AMD-US) 的平台選擇，適用於多元商業領域，如物聯網、自動化、邊緣運算與 AI 影像處理。
另外，全新工業級的 Edge PC 體積精巧，小於 0.5 公升，整合廣泛的輸出入介面與高速網路支援，並提供多款分別可支援多螢幕輸出、網路閘道應用、寬溫寬壓及 AI 能力的機種。
展望 2025 年，輔信指出，隨著景氣緩步復甦回溫、各國央行降息，以及 Windows 10 將停止支援，預期首先帶動商用換機，刺激硬體更新，加上新的 AI 應用軟體，有望帶動 IT 硬體設備需求，輔信也布局多元產品線，商規機種將聚焦智慧商用。
工規機種方面，輔信提到，工業電腦客戶逐步增加，看好新的 Edge PC 產品潛力，持續強化客製服務與推廣活動，同時開發工業自動化、嵌入式及邊緣 AI 等應用機會。
輔信進一步表示，目前 Edge PC 系列擁有工規、軍規與車規產品規格，其中，工規產品的實踐場域為紐西蘭的視覺監控與交通影像分析，期待透過積極擴展產品布局，深化邊緣 AI 與工控領域，進一步挹注營收表現。
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