輔信AI PC新品Q4量產出貨 12月再鋪貨至海外分公司

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-16 17:10

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輔信 (2405-TW) 今 (16) 日召開法說會，指出近 3 年持續優化產品組合，推升營業毛利率穩健成長，今年隨著 AI 應用逐步落地，第四季開始 AI PC 新產品量產出貨，並在 12 月鋪貨至海外分公司，持續搶攻零售、工規應用市場。

輔信表示，今年陸續發表全新 AI PC 以及邊緣 AI 產品。聚焦 AI 推出的整合 NPU 處理器，以及 AI PC 新產品首先出貨海外子公司，提供英特爾 (INTC-US) 及 AMD(AMD-US) 的平台選擇，適用於多元商業領域，如物聯網、自動化、邊緣運算與 AI 影像處理。

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另外，全新工業級的 Edge PC 體積精巧，小於 0.5 公升，整合廣泛的輸出入介面與高速網路支援，並提供多款分別可支援多螢幕輸出、網路閘道應用、寬溫寬壓及 AI 能力的機種。

展望 2025 年，輔信指出，隨著景氣緩步復甦回溫、各國央行降息，以及 Windows 10 將停止支援，預期首先帶動商用換機，刺激硬體更新，加上新的 AI 應用軟體，有望帶動 IT 硬體設備需求，輔信也布局多元產品線，商規機種將聚焦智慧商用。

工規機種方面，輔信提到，工業電腦客戶逐步增加，看好新的 Edge PC 產品潛力，持續強化客製服務與推廣活動，同時開發工業自動化、嵌入式及邊緣 AI 等應用機會。