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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商藝電EA-US的目標價調降至140元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美商藝電(EA-US)提出目標價估值：中位數由145元下修至140元，調降幅度3.45%。其中最高估值173元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予美商藝電評價：積極樂觀10位、保持中立18位、保守悲觀0位。

美商藝電今(5日)收盤價為121.25元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌0.49%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EA市場預估目標價

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