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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至3.01元，預估目標價為38.90元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.6元上修至3.01元，其中最高估值3.25元，最低估值0元，預估目標價為38.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.25(3.18)4.955.68
最低值000
平均值2.42(2.33)3.153.5
中位數3.01(2.6)3.353.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值135.71億148.64億160.05億
最低值126.62億138.22億144.14億
平均值131.21億142.73億151.70億
中位數131.12億140.84億151.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS34.77-829.93-848.4927.801.92
營業收入100.70億39.24億48.84億93.63億116.41億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLTM

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