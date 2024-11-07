鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至3.01元，預估目標價為38.90元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.6元上修至3.01元，其中最高估值3.25元，最低估值0元，預估目標價為38.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.25(3.18)
|4.95
|5.68
|最低值
|0
|0
|0
|平均值
|2.42(2.33)
|3.15
|3.5
|中位數
|3.01(2.6)
|3.35
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|135.71億
|148.64億
|160.05億
|最低值
|126.62億
|138.22億
|144.14億
|平均值
|131.21億
|142.73億
|151.70億
|中位數
|131.12億
|140.84億
|151.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|34.77
|-829.93
|-848.49
|27.80
|1.92
|營業收入
|100.70億
|39.24億
|48.84億
|93.63億
|116.41億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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