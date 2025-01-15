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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為12.15元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 06:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.72元，其中最高估值1.91元，最低估值1.6元，預估目標價為12.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.91(1.91)1.81.871.69
最低值1.6(1.6)1.411.341.38
平均值1.73(1.74)1.611.641.52
中位數1.72(1.75)1.61.651.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值383.23億385.58億396.57億376.40億
最低值352.61億338.70億345.79億359.15億
平均值367.07億359.13億366.65億369.47億
中位數368.49億359.54億365.57億371.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.160.791.041.39
營業收入375.43億418.80億477.47億689.39億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBVA

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