鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估下修至1.72元，預估目標價為12.15元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.72元，其中最高估值1.91元，最低估值1.6元，預估目標價為12.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.91(1.91)
|1.8
|1.87
|1.69
|最低值
|1.6(1.6)
|1.41
|1.34
|1.38
|平均值
|1.73(1.74)
|1.61
|1.64
|1.52
|中位數
|1.72(1.75)
|1.6
|1.65
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|383.23億
|385.58億
|396.57億
|376.40億
|最低值
|352.61億
|338.70億
|345.79億
|359.15億
|平均值
|367.07億
|359.13億
|366.65億
|369.47億
|中位數
|368.49億
|359.54億
|365.57億
|371.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.16
|0.79
|1.04
|1.39
|營業收入
|375.43億
|418.80億
|477.47億
|689.39億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至-0.32元，預估目標價為13.24元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-2.75元，預估目標價為80.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃URI-US的目標價調降至879元，幅度約3.41%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃博聯WBA-US的目標價調升至11元，幅度約4.76%
下一篇