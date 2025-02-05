鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛EL-US的目標價調降至77.5元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)提出目標價估值：中位數由80元下修至77.5元，調降幅度3.13%。其中最高估值107元，最低估值61.1元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予雅詩蘭黛評價：積極樂觀5位、保持中立26位、保守悲觀2位。
雅詩蘭黛今(5日)收盤價為69.47元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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