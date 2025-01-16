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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛EL-US的目標價調升至79.5元，幅度約5.3%

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 22:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)提出目標價估值：中位數由75.5元上修至79.5元，調升幅度5.3%。其中最高估值107元，最低估值61.1元。

綜合評級 - 共有33位分析師給予雅詩蘭黛評價：積極樂觀5位、保持中立27位、保守悲觀1位。

雅詩蘭黛今(16日)收盤價為74.52元。近5日股價上漲5.3%，標普指數上漲0.53%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EL市場預估目標價

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